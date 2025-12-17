Haberler

Bucak'ta "Yerli Malı Haftası" tarhana ve saleple kutlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Burdur'un Bucak ilçesinde Zübeyde Hanım Anaokulu'nda düzenlenen 'Yerli Malı Haftası' etkinliğinde, yöresel lezzetler ikram edildi ve öğrenciler halk oyunları gösterisi sergiledi.

Burdur'un Bucak ilçesinde anaokulunda düzenlenen "Yerli Malı Haftası" kutlamalarında, yöresel lezzetler ikram edildi.

Zübeyde Hanım Anaokulunda, "Tutum, Yatırım ve Yerli Malları Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Türkiye'nin bölgelerinin tanıtıldığı etkinlikte, öğrenciler halk oyunları gösterisi sergiledi.

Etkinlikte, yöresel lezzetlerden Bucak tarhanası ve Bucak salebi ikram edildi.

Etkinliğe, Bucak Kaymakamı Can Kazım Kuruca, eşi Eda Kuruca, Bucak Belediye Başkanı Hülya Gümüş, Bucak İlçe Milli Eğitim Müdürü Bekir Canavar ile öğretmenler, öğrenciler ve velileri katıldı.

Kaynak: AA / Seher Özer - Güncel
Öğretmen, polis, doktor! Tablo netleşti, işte ocak ayında alınacak zamlı maaşlar

İşte emekli ve memurun ocak ayında alacağı zamlı maaşlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mahalle muhtarı torbacı çıktı

Ne günlere kaldık! Muhtarın aracından çıkanlar "Yok artık" dedirtti
AK Partili isim tepki göstermişti! İşte giyimiyle sınırları zorlayan o sunucu

İşte AK Partili ismin bahsettiği o sunuculardan biri
Eski spikerden 'tehdit' iddiası: Cinsel ilişki partilerine katılmazsam, ekranda yer vermeyeceğini söyledi

Eski spikerden Ersoy için olay sözler: Cinsel ilişki partilerine...
Ekranlara veda etmişti: Şener Şen'den milyonluk anlaşma!

Ekranlara veda etmişti: Şener Şen'den milyonluk anlaşma!
Mahalle muhtarı torbacı çıktı

Ne günlere kaldık! Muhtarın aracından çıkanlar "Yok artık" dedirtti
Pınar Altuğ o yorumu görünce çileden çıktı: 'Erkeklerle…'

Pınar Altuğ o yorumu görünce çileden çıktı: "Erkeklerle…"
19 yaşındaki Sevgi, 3 yıldır evli olduğu eşi tarafından katledildi

19 yaşında 3 yıldır evliydi! Eşi tarafından katledildi
Cezaevinde bulunan Mert Hakan Yandaş cephesinden ilk açıklama

Cezaevinde bulunan Mert Hakan cephesinden ilk açıklama
Genç kadının isyanı: Tecavüz edince evlendik, aynı gün şiddet başladı

Genç kadının isyanı: Tecavüz edince evlendik, aynı gün şiddet başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşı kara kara düşündüren artış için indirim yetkisini kullanacak

Vatandaşı düşündüren artış için indirim yetkisini kullanacak
Dededen kalma mesleğinde 60 bin TL'ye çırak bulamıyor

60 bin TL'ye çırak bulamıyor
Yılın son anketinde sürpriz sonuç! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu

Yılın son anketinde sürpriz sonuç! Birinci ne AK Parti ne de CHP oldu
Mahalleli kokudan isyan etti, evden kamyon kamyon çöp çıkarıldı

Ev değil çöp deposu! Kamyon kamyon çıkarıldı
title