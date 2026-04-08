Burdur'da minibüsle beton mikserinin çarpışması sonucu 6 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Burdur'un Bucak ilçesinde minibüs ile beton mikserinin çarpışması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Isparta-Antalya kara yolu Kargı köyü Taşdibi mevkisinde plakaları ve sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen minibüs ile beton mikseri çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kaynak: AA / Hale Pak