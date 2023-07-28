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Bucak'ta Kızılçam Ormanında Yangın Çıktı

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BURDUR'un Bucak ilçesinde kızılçam ağaçları ile kaplı ormanda yangın çıktı; çok sayıda ekip bölgeye gönderildi. Kestel köyü Toprakdüdeni mevkisindeki ormanda, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. Bucak Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri, Bucak Belediyesi itfaiye araçları, çok sayıda personel yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Köylülerin de desteğiyle yangının kontrol altına alınmasına çalışılıyor.

BURDUR'un Bucak ilçesinde kızılçam ağaçları ile kaplı ormanda yangın çıktı; çok sayıda ekip bölgeye gönderildi.

Kestel köyü Toprakdüdeni mevkisindeki ormanda, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. Bucak Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri, Bucak Belediyesi itfaiye araçları, çok sayıda personel yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Köylülerin de desteğiyle yangının kontrol altına alınmasına çalışılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halim Akca - Güncel

Orman İşletme Müdürlüğü Bucak Belediyesi İtfaiye Güncel Haberler

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