Bucak'ta Gönüllüler Orman Yolunda Çevre Temizliği Yaptı

Burdur'un Bucak ilçesinde gönüllü vatandaşlar, Onaç Barajı çevresindeki orman yolunda çevre temizliği yaptı.

Bucak Ertuğrul Gazi Ortaokulu'nda görevli İngilizce Öğretmeni Ömer Abalı, "Başkasının attığı şişeden, çöpten banane demeyecek kafadaki herkesi bekleriz" başlıklı paylaşımında, tüm gönüllüleri çevre temizliğine davet etti.

Abalı'nın daveti üzerine bir araya gelen gönüllüler, eldivenleri ve çöp poşetleriyle Onaç Barajı istikametindeki orman yolunda çevre temizliği gerçekleştirdi.

Çevre temizliğinde konuşan Abalı, yangına sebebiyet verebilecek atıkları topladıklarını belirterek, destek veren gönüllü vatandaşlara ve belediye personeline teşekkür etti.

Cumhuriyet Halk Partisi Bucak İlçe Başkanı Ahmet Sedat Oktay da, özellikle cam şişelerin doğaya atılmaması noktasında vatandaşların daha da duyarlı olması gerektiğini kaydetti.

Gönüllüler, orman yolunda yaklaşık bin 500 şişe ve 10 çuval atık topladı.