Burdur'da çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi
Burdur'un Bucak ilçesinde Taşyayla köyünde çıkan yangında Muhammed Kayabaş'a ait ev kullanılamaz hale geldi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
Burdur'un Bucak ilçesinde çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi.
Taşyayla köyünde Muhammed Kayabaş'a ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekibince söndürülen yangında ev kullanılmaz hale geldi.
Kaynak: AA / Seher Özer - Güncel