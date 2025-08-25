Bucak'ta Eğitim Uçağı Kaza Kırıma Uğradı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur'un Bucak ilçesinde gerçekleştirilen yangın tatbikatı sırasında eğitim uçağı Karacaören Baraj Gölü'nde kaza kırıma uğradı. Uçaktaki iki personelin sağlık durumu iyi.

BURDUR'un Bucak ilçesinde yapılan yangın tatbikatı sırasında eğitim uçağı, Karacaören Baraj Gölü'nde kaza kırıma uğradı. Uçaktaki 2 personelin kurtarıldığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı eğitim uçağı, Bucak'a bağlı Elzası köyü Kavaklı Mahallesi Mezarbelen mevkisindeki Karacaören Baraj Gölü'nde kaza kırıma uğradı. İhbarla bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. Antalya'dan havalanan uçağın tatbikat sırasında kırıma uğradı, mürettebatın ise kurtulduğu öğrenildi.

Burdur Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Karacaören Barajı bölgesinde bir eğitim uçağının su almaya çalışırken kalkış yapamadığı, kırıma uğradığı belirlenmiş olup ilk belirlemelere göre uçakta 2 kişi bulunmakta olup sağlıklı bir şekilde karaya çıkarılmışlardır" denildi.

Haber: Halim AKCA/BUCAK (Burdur),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Milyonlarca memura güzel haber! Ödenekler artırıldı

Milyonlarca memura güzel haber! Ödenekler artırıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Alişan yıllar sonra aynı masada

Küslük bitti, 25 yıl sonra kahvaltı masasında buluştular
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.