Haberler

Bucak'ta Halk Eğitim Merkezi kurslarına 5 bin 124 kişi katıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bucak Halk Eğitim Merkezi, 2022 yılında açtığı 158 kurs ile 5 bin 124 kursiyere eğitim verdi. En fazla ilgi gören kurslar arasında el sanatları ve dikiş kursları öne çıktı.

Burdur'un Bucak ilçesinde Halk Eğitim Merkezi kurslarına geçen yıl 5 bin 124 kursiyer katıldı.

Bucak Halk Eğitim Merkezi Müdürü Arife Yalçın, yaptığı açıklamada, geçen yıl 158 kurs açıldığını söyledi.

Açılan kurslara 1702'si kadın 5 bin 124 kursiyerin katıldığını belirten Yalçın, en çok talep edilen kursların el sanatları ve dikiş olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Seher Özer - Güncel
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti

Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var

Emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
Ülke ayakta! Evinde 100'den fazla kafatası ve kemikler bulundu

Evine baskın yapan polis kan donduran manzarayla karşılaştı
Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Türkiye'deki evime de yaptıracağım

Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Evime de yaptıracağım
Türkiye'nin 'çay tiryakisi' şehri belli oldu! Karadeniz illerini solda sıfır bıraktı

Türkiye'nin çay tiryakisi şehri belli oldu! Karadeniz illerini solladı
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var

Emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
Üniversite öğrencisi kız 'Beni çarşıya bırak' dedi, motorcudan aldığı cevapla şoke oldu

Üniversiteli kız "Beni çarşıya bırak" dedi, aldığı cevapla şoke oldu
Halep'te YPG'li gruplar kendilerini taşıyacak otobüslere ateş açtı

Suriye yeniden karıştı! Otobüslere ateş açtılar