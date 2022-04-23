Bucak Belediyesi Çocuk Meclisi'nin yeni başkanı Abdullah Samet Işık oldu

Bucak Belediyesince hayata geçirilen "Belediye Çocuk Meclisi" 2022 yılının ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Meclis Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya, meclisi üyesi çocuklar, Buğlem Matur, Emirhan Matur, Giray Kağan Kurt, Siraç Ünlücan, Ahmet Semih Öztürk, Mehmet Yavuz, Mustafa Işık, Mehmet Atan, Abdullah Samet Işık, Gülsüm Atan, Süleyman Yiğit Andıç ve Kadriye Mayda katıldı.

Belediye Yazı İşleri Müdürü Gülsüm Güner, yaptığı konuşmada, belediye olarak çocukları ve gençleri şimdiden geleceğe hazırlama açısından bu tür organizasyonların büyük önem taşıdığını söyledi.

Çocuk meclisinin hayırlı olmasını dileyen Güner, Belediye Gençlik Meclisine ise başvuruların Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne yapılacağını kaydetti.

Toplantıda Çocuk Meclisi'nin gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından meclis başkanı ve başkan yardımcısı seçimi yapıldı.

Bucak Belediyesi Çocuk Meclisi Başkanlığına Abdullah Samet Işık, Başkan Yardımcılığına Giray Kağan Kurt seçildi.