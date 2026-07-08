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İzmir'deki orman yangınına tutuklama

İzmir'deki orman yangınına tutuklama
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İzmir Buca’da çıkan orman yangınına ilişkin gözaltına alınan Ö.B., 'dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı olarak orman yangınına sebebiyet vermek' suçundan tutuklandı. Yangında 6 dönüm orman ve 3 dönüm ziraat alanı zarar gördü.

İZMİR'in Buca ilçesinde çıkan orman yangınına ilişkin gözaltına alınan şüpheli Ö.B., tutuklandı.

Buca ilçesi Yıldızlar Mahallesi Körmenli mevkisinde önceki gün saat 12.00 sıralarında orman yangını çıktı. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın söndürüldü. Yangında 6 dönüm orman ile 3 dönüm ziraat alanı zarar gördü. İncelemede, yangının orman sınırındaki bir hobi bahçesinde çalışma yapan arazi sahibi Ö.B.'nin kullandığı balyozdan çıkan kıvılcımın kuru otları tutuşturması sonucu çıktığı tespit edildi. Gözaltına alınan Ö.B., bugün 'tapulu arazisinde çalışırken dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı olarak orman yangına sebebiyet vermek suçu'ndan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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