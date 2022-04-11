Buça'daki kilise bahçesinden çıkarılan 46 ceset DNA incelemesi için numaralandı
AA - Yunus Emre Günaydın - Güncel
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Toplu mezarın bulunduğu alan Çıkarılan cesetler Devam eden arama çalışmaları Aziz Andrea Kilisesi KİEV - Katliam iddialarıyla gündeme gelen Buça'da Aziz Andrea Kilisesi'nin bahçesinde yapılan kazıda ortaya çıkarılan 46 ceset, DNA incelemelerinin yapılması için numaralandırılarak...
Toplu mezarın bulunduğu alan
Çıkarılan cesetler
Devam eden arama çalışmaları
Aziz Andrea Kilisesi KİEV - Katliam iddialarıyla gündeme gelen Buça'da Aziz Andrea Kilisesi'nin bahçesinde yapılan kazıda ortaya çıkarılan 46 ceset, DNA incelemelerinin yapılması için numaralandırılarak torbalara yerleştirildi.