Buça'daki kilise bahçesinden çıkarılan 46 ceset DNA incelemesi için numaralandı

Toplu mezarın bulunduğu alan

Çıkarılan cesetler

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Aziz Andrea Kilisesi KİEV - Katliam iddialarıyla gündeme gelen Buça'da Aziz Andrea Kilisesi'nin bahçesinde yapılan kazıda ortaya çıkarılan 46 ceset, DNA incelemelerinin yapılması için numaralandırılarak torbalara yerleştirildi.