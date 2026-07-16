Motosiklete çarpan otomobilin sürücüsünün kaçtığı kaza kamerada

İZMİR'in Buca ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Hüseyin K. yaralandı. Kaza kameraya yansırken, otomobil sürücüsü kaçtı.

Kaza, Çamlıkule Mahallesi 200/17 Sokak'ta meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil, Hüseyin K. (54) yönetimindeki motosiklete çarptı. Yola savrulan Hüseyin K., yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hüseyin K., ilk müdahalesinin ardından Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Hüseyin K.'nin durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis, kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

KAZA KAMERADA

Öte yandan kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin motosiklete çarpması, sürücünün yola savrulması ve otomobilin kaza yerinden uzaklaşması yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı