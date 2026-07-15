Haberler

İzmir'de otluk alanda çıkan yangın ormana sıçradı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Buca ilçesinde otluk alanda başlayıp ormana sıçrayan yangın, havadan ve karadan ekipler tarafından kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangın bir fabrikaya da sıçradı ancak kontrol altına alındı.

İzmir'in Buca ilçesinde otluk alandan ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Gökdere mevkisinde, İzmir Çevre Yolu kenarındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın bir süre sonra bölgedeki ormana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangın söndürme uçak ve helikopterleri ile İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevlerin bölgedeki bir fabrikaya sıçradığı, fabrikadaki yangının ekiplerin çalışmalarıyla kontrol altına alındığı öğrenildi.

Çevre yolunda araç trafiği kontrollü olarak sağlanıyor.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Metin Aydemir
AHBAP'ta ne kadar yardım parası topladı? Haluk Levent'in verdiği rakam dudak uçuklattı

Ne kadar yardım topladığı soruldu, verdiği rakam dudak uçuklattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım baba oldu! Bebeklerine koydukları isim oldukça dikkat çekici

Milli yıldızımız baba oldu! Bebeğe koydukları isim epey dikkat çekici
Ülkenin en ünlü meydanında 'tabutta yatan Trump' afişi! Üzerinde sloganlar yer aldı

Ülkenin en ünlü meydanına asıldı! Dünya gündemine oturacak afiş
Kılıçdaroğlu'ndan 15 Temmuz mesajı: 12 maddelik çağrı

Kılıçdaroğlu'ndan 15 Temmuz mesajı: 12 maddelik çağrı
Yalova'da pet şişe içerisinde bulundu! Değeri tam 5 milyon dolar

Yalova'da pet şişe içerisinde bulundu! Değeri tam 5 milyon dolar
Bankanın teklifini kabul eden yarışmacı, programın sonunda yıkıldı

Bankanın teklifini kabul eden yarışmacı, programın sonunda yıkıldı
Hasretle çıktıkları yol felaketle sonuçlandı: 3 ölü, 1 yaralı

Hasretle çıktıkları yol felaketle sonuçlandı: 3 ölü, 1 yaralı
Yaprak Dökümü’nün Şevket'iydi! Son halini görenler tanıyamıyor

Zaman çok acımasız! Şevket'in son halini görenler tanıyamıyor