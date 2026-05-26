İzmir'de 'kasten öldürme' suçundan aranan firari hükümlü yakalandı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şüphelilere yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 4 Şubat 2022 tarihinde bıçakla bir kişiyi öldürmek suçundan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.D.'yi yakaladı. A.D.'nin üzerinde yapılan aramada 1 tabanca, 75 dolu fişek, 75 sentetik ecza ele geçirildi. A.D., işlemlerinin yapılması için emniyete götürüldü.

Haber: Mustafa İÇ/İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı