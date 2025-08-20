Buca'da Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

İzmir'in Buca ilçesinde bir arkadaş grubu arasında çıkan kavgada iki kişi bıçakla yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, saldırgan yakalandı.

İzmir'in Buca ilçesinde çıkan kavgada bıçakla yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

İnkılap Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'nde dün akşam bir araya gelen arkadaş grubu arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Ş.S. (24) iki arkadaşını bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar, Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekiplerince Bayraklı ilçesinde yakalanan Ş.S'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
