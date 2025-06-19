Buca'da akrabaların tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü! 1 kişi hayatını kaybetti
İzmir'in Buca ilçesinde akrabalar arasında arazi meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olay sonrası bir şüpheli gözaltına alındı.
İzmir'in Buca ilçesinde akrabalar arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. 2 kişinin de yaralandığı kavgaya ilişkin soruşturmada 1 kişi gözaltına alındı.
İzmir'in Buca ilçesi Gediz Mahallesi'nde dün gece akraba oldukları öğrenilen Azat Ç. ile Tuncay Ç. ve Hamit Ç. arasında arazi meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Bıçaklı kavgaya dönüşen olayda 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Ambulanslarla Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Tuncay Ç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Şüpheli Azat Ç, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.