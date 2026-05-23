Haberler

İzmir'de kedi ölümleriyle ilgili gözaltına alınan veteriner hekim serbest bırakıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir Buca'da çöp konteynerleri önünde 33 kedinin ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan veteriner hekim Hakan E., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheli, yoğunluk nedeniyle ölü hayvanları çöpe attığını itiraf etti.

İzmir'in Buca ilçesinde çöp konteynerleri önünde 33 kedinin ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan veteriner hekim, adli kontrol şartıyla salıverildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, Adnan Kahveci Caddesi'nde çok sayıda kedinin ölü bulunmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan veteriner hekim Hakan E'nin (41) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Çevre, İmar, Orman ve Hayvanlara Yönelik Suçları Soruşturma Bürosunca, caddedeki çöp konteynerleri önüne yetişkin ve yavru 33 ölü kedinin bırakılması üzerine soruşturma başlatılmıştı.

Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen ve bölgeye yakın bir klinikte çalışan veteriner hekim Hakan E, Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Şüphelinin, ifadesinde, ölen hayvanların normalde uygun alanlara gömüldüğünü ya da ilgili kurumlara teslim edildiğini, ancak yoğunluk nedeniyle bu kez çöpe bıraktığını söylediği öğrenilmişti.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram
CHP Kurultayı soruşturmasında 9 kişi tutuklandı

CHP Kurultayı soruşturmasında çok sayıda tutuklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Evli kadın, çocuk doğurmak için şartlarını sıraladı

Evli kadın, çocuk doğurmak için şartlarını sıraladı
Türk futbolunun önemli kulüplerinden Altınordu devrediliyor

Türk futbolunun önemli kulüplerinden biriydi! Satışa konuldu
Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP'yi kuruluşundaki kodlara ulaştıracağız

Kılıçdaroğlu kameralar önünde partililere söz verdi
Mahmut Uslu'dan teknik direktör açıklaması: Yabancı ve Türk 2-3 alternatifimiz var

Herkes Aykut Kocaman tek aday derken... Büyük sürpriz duyuruldu

Erdoğan mı Yavaş mı? Fatih Erbakan ikinci tur için kararını açıkladı

Böyle bir denklemde ne yapacak? Erbakan, tarafını açıkça belli etti
Beklentilerin çok uzağında! Kulislerden sızan zam iddiası emekliyi üzecek

Kulislerden sızan zam iddiası milyonları üzecek
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Premier Lig'e yükseldi

Acun'un sahibi olduğu Hull City, Premier Lig için tarihi maça çıktı