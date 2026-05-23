İzmir'de kedi ölümleriyle ilgili gözaltına alınan veteriner hekim serbest bırakıldı

İzmir'in Buca ilçesinde çöp konteynerleri önünde 33 kedinin ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan veteriner hekim, adli kontrol şartıyla salıverildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, Adnan Kahveci Caddesi'nde çok sayıda kedinin ölü bulunmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan veteriner hekim Hakan E'nin (41) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Çevre, İmar, Orman ve Hayvanlara Yönelik Suçları Soruşturma Bürosunca, caddedeki çöp konteynerleri önüne yetişkin ve yavru 33 ölü kedinin bırakılması üzerine soruşturma başlatılmıştı.

Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen ve bölgeye yakın bir klinikte çalışan veteriner hekim Hakan E, Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Şüphelinin, ifadesinde, ölen hayvanların normalde uygun alanlara gömüldüğünü ya da ilgili kurumlara teslim edildiğini, ancak yoğunluk nedeniyle bu kez çöpe bıraktığını söylediği öğrenilmişti.