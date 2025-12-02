Haberler

BUBFA Öğrencilerinden 43 Proje ile TÜBİTAK Başvurusu

BUBFA Öğrencilerinden 43 Proje ile TÜBİTAK Başvurusu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi öğrencileri, 2025 yılı TÜBİTAK 2209-A destek programına 43 proje ile başvurdu. Fakülte, proje sürecine katkıda bulunan öğretim elemanları ve yönetimle bir kutlama etkinliği düzenledi.

Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi (BUBFA) öğrencileri, TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı 2025 yılı 1. dönem çağrısına 43 projeyle başvuruda bulundu.

Fakültenin Turizm İşletmeciliği, Finans ve Bankacılık, Gastronomi ve Mutfak Sanatları ile Uluslararası Ticaret bölümlerinden gelen 43 proje başvuru için kutlama programı düzenledi.

Etkinliğe, proje sürecine katkı sunan Fakülte Dekanı Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban ve fakülte yönetiminin yanı sıra, öğrencilere danışmanlık yapan çok sayıda öğretim elemanı katıldı.

Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban, etkinlikte yaptığı konuşmada, fakülte öğrencilerinin projelere olan ilgisinin her geçen yıl arttığını belirterek, bu ivmenin BUBFA'nın akademik vizyonu açısından önem taşıdığını vurguladı.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel
'Cellat' gerilimi tırmanıyor! Tuncer Bakırhan'dan Özel'e sert yanıt

Ankara'yı sarsan çağrı! DEM'den zehir zemberek yanıt geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Işıkhan: Asgari ücret toplantısı yakında, işçi kesimi de masada olmalı

Hükümet, asgari ücret zam pazarlığında onları da masada istiyor
Genç Başkan yoğun bakımda mı? Sosyal medya bu olay ile çalkalanıyor

Genç Başkan yoğun bakımda mı? Sosyal medya bu olay ile çalkalanıyor
Şener Üşümezsoy ilk kez açıkladı: Acun'un 500 bin dolarlık teklifini reddettim

Yıllar sonra gelen Acun itirafı: Bana yüz binlerce dolar teklif etti
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko kayboldu! Resmi ziyarete gitti, 4 gündür haber yok

Son görüntüsü bu! Ülkenin devlet başkanı sırra kadem bastı
Bakan Işıkhan: Asgari ücret toplantısı yakında, işçi kesimi de masada olmalı

Hükümet, asgari ücret zam pazarlığında onları da masada istiyor
Toplu taşımada taciz skandalı: Genç kız kendisine yapılanlara dayanamadı

Toplu taşımada taciz: Genç kız kendisine yapılanlara dayanamadı
Burak Özçivit 20 milyona kral oldu

20 milyona kral oldu
Arda Turan resmen delirdi: Rakip takımın kulübesini bastı

Dün akşam delirdi
Avrupa'nın orta yerinde kahreden görüntü

Avrupa'nın orta yerinde kahreden görüntü
Eski milli futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı

Eski futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı! Suçlama yüz kızartıcı
Lüks moda devi rakibini satın aldı! İşte ödenen rakam

Lüks moda devi rakibini satın aldı! İşte ödenen rakam
Arkadaşına güvenip IBAN numarasını paylaştı, dolandırıcılıktan yargılanıyor

Arkadaşına güvenip IBAN numarasını paylaştı, hayatı kabusa döndü
İstanbul'a kar yağışı geliyor! AKOM merak edilen tarihi verdi

İstanbul'a kar yağışı geliyor! AKOM merak edilen tarihi verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.