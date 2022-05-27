Bu kentte kış bitmiyor, 4 metreyi bulan karlı yollar dozerlerle açılıyor - Haberler

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Bu kentte kış bitmiyor, 4 metreyi bulan karlı yollar dozerlerle açılıyor

İhlas Haber Ajansı - Serdar Gükçe - Güncel
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Bu kentte kış bitmiyor, 4 metreyi bulan karlı yollar dozerlerle açılıyor Şırnak'ta karla mücadele çalışmaları Mayıs ayında da devam ediyor.

Bu kentte kış bitmiyor, 4 metreyi bulan karlı yollar dozerlerle açılıyor

ŞIRNAK - Şırnak'ta karla mücadele çalışmaları Mayıs ayında da devam ediyor. Kar kalınlığının 4 metreyi geçtiği yayla yolları göçerler için açılıyor.

Şırnak'ın Beytüşşebap Kaymakamlığına bağlı özel idare ekipleri ve Faraşin Yaylalarının yollarını açmak için çalışma başlattı. Konumu itibariyle Hakkari, Van ve Şırnak üçgeninde bulunan 3 bin rakımlı yaylalardan geçen yollar, kar nedeniyle kapanınca ekipler yolları göçerler için açmak için seferber oldu. Yer yer 4 metreyi bulan kar kalınlığını açıp ilerleyen ekipler, 3 gündür aralıksız çalışıyor. Her yıl olduğu gibi bu yılda ülkenin dört bir yanından Beytüşşebap yaylalarına gelmeye çalışan göçer ve arıcılar için yolları açan ekipler, aynı zamanda çamurlu yolları da düzleştirip sağlamlaştırıyor.

İhlas Haber Ajansı / Serdar Gükçe - Güncel

Beytüşşebap, Şırnak, Mayıs, kar, Güncel, Haberler

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