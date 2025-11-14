Bu Hafta Vizyonda 6 Yeni Film

(ANKARA) - Bu hafta farklı türlerde 6 yeni film vizyona girecek. Dikkat çeken yapımlar arasında başrolünde Haluk Bilginer, Feyyaz Yiğit, Bige Önal'ıın yer aldığı "Soyut Dışavurumcu Bir Dostluğun Hikayesi Veyahut Yan Yana" ile Ethan Hawke ve Margaret Qualley'in oyuncu kadrosunda yer aldığı "Mavi Ay" yer alıyor.

İşte o filmler

Soyut Dışavurumcu Bir Dostluğun Hikayesi Veyahut Yan Yana

Film, yamaç paraşütü kazası sonucu boynundan aşağısı felç kalan zengin bir adam ile onun yardımcısı olarak işe alınan genç adam arasında gelişen beklenmedik dostluğu konu ediyor. Film, 2011 yapımı Fransız filmi Intouchables / Can Dostum'dan uyarlandı.

Tür: Dramatik komedi

Yönetmen: Mert Baykal

Oyuncular: Feyyaz Yiğit, Haluk Bilginer, Bige Önal

Mavi Ay

Filmde, Richard Rodgers'la birlikte "The Lady Is a Tramp", "My Funny Valentine" gibi bir dizi klasik şarkı yazan ünlü şarkı yazarı Lorenz Hart'ın son günleri anlatılıyor.

Tür : Biyografik, Dram

Yönetmen: Richard Linklater

Oyuncular: Ethan Hawke, Margaret Qualley, Bobby Cannavale

Öldüren Terapi

Genç bir kız, kendisinden beslenen karanlık bir varlığın varlığını öne sürerek bir psikiyatri kliniğinden yardım ister. Durumu araştırmakla görevlendirilen Jordan ve medyum annesi, kısa sürede bunun sıradan bir vaka olmadığını fark eder. Kızın yaşadığı travma ve korku, görünmeyen bir güce enerji sağlamaktadır. Artık zaman daralmaktadır çünkü o varlık, kızı tamamen ele geçirmeden önce Jordan ve annesinin bu psişik gücü durdurmanın bir yolunu bulmaları gerekmektedir.

Tür: Korku

Yönetmen : Chad Archibald

Oyuncular: Ashley Greene Khoury, Shawn Ashmore,

Ne Var Bunda Yani?

30 yıldır birbirlerini görmeyen Salah ve Layla'nın yıllar sonra yollarının kesişmesiule hayatları beklenmedik şekilde değişir. Kader aşklarına ikinci bir şans mı verecek, yoksa onları bir kez daha ayıracak mı?

Tür: Komedi, Romantik

Yönetmen: Omar Roshdy Hamed

Oyuncular: Maged El-Kidwani, Ghadah Adel, Asmaa Galal

Belez

Yönetmenliğini Yavuz Duman'ın yaptığı filmin oyuncu kadrosunda yönetmenin yanı sıra Mehmet Fatih Kılıç, Sude Dilsizoğlu, Mücahit Karakoç gibi isimler yer alıyor.

Cehennem Ayini

Kaybettiği sevgilisinin acısını hala kalbinde taşıyan bir adam, onu yeniden görebilme umuduyla bir ayine katılmaya karar verir. Yüzyıllardır uygulanan ritüel, anlatılandan çok daha karanlık ve tehlikelidir. Issız ve unutulmuş bir evde başlayan ayin, kısa sürede kontrolden çıkar.

Tür: Korku

Yönetmen : Carlos Baena, Hugo Cardozo, Nathan Crooker

Oyuncular: Mario González Martí, Lizzie Gómez, Matias Miranda