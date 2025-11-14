Bu Hafta Vizyonda 6 Yeni Film
Bu hafta, Haluk Bilginer ve Ethan Hawke gibi ünlü oyuncuların yer aldığı 6 yeni film vizyona girecek. 'Soyut Dışavurumcu Bir Dostluğun Hikayesi Veyahut Yan Yana', 'Mavi Ay' ve 'Öldüren Terapi' gibi dikkat çekici yapımlar sinemaseverlerle buluşacak.
(ANKARA) - Bu hafta farklı türlerde 6 yeni film vizyona girecek. Dikkat çeken yapımlar arasında başrolünde Haluk Bilginer, Feyyaz Yiğit, Bige Önal'ıın yer aldığı "Soyut Dışavurumcu Bir Dostluğun Hikayesi Veyahut Yan Yana" ile Ethan Hawke ve Margaret Qualley'in oyuncu kadrosunda yer aldığı "Mavi Ay" yer alıyor.
İşte o filmler
Soyut Dışavurumcu Bir Dostluğun Hikayesi Veyahut Yan Yana
Film, yamaç paraşütü kazası sonucu boynundan aşağısı felç kalan zengin bir adam ile onun yardımcısı olarak işe alınan genç adam arasında gelişen beklenmedik dostluğu konu ediyor. Film, 2011 yapımı Fransız filmi Intouchables / Can Dostum'dan uyarlandı.
Tür: Dramatik komedi
Yönetmen: Mert Baykal
Oyuncular: Feyyaz Yiğit, Haluk Bilginer, Bige Önal
Mavi Ay
Filmde, Richard Rodgers'la birlikte "The Lady Is a Tramp", "My Funny Valentine" gibi bir dizi klasik şarkı yazan ünlü şarkı yazarı Lorenz Hart'ın son günleri anlatılıyor.
Tür : Biyografik, Dram
Yönetmen: Richard Linklater
Oyuncular: Ethan Hawke, Margaret Qualley, Bobby Cannavale
Öldüren Terapi
Genç bir kız, kendisinden beslenen karanlık bir varlığın varlığını öne sürerek bir psikiyatri kliniğinden yardım ister. Durumu araştırmakla görevlendirilen Jordan ve medyum annesi, kısa sürede bunun sıradan bir vaka olmadığını fark eder. Kızın yaşadığı travma ve korku, görünmeyen bir güce enerji sağlamaktadır. Artık zaman daralmaktadır çünkü o varlık, kızı tamamen ele geçirmeden önce Jordan ve annesinin bu psişik gücü durdurmanın bir yolunu bulmaları gerekmektedir.
Tür: Korku
Yönetmen : Chad Archibald
Oyuncular: Ashley Greene Khoury, Shawn Ashmore,
Ne Var Bunda Yani?
30 yıldır birbirlerini görmeyen Salah ve Layla'nın yıllar sonra yollarının kesişmesiule hayatları beklenmedik şekilde değişir. Kader aşklarına ikinci bir şans mı verecek, yoksa onları bir kez daha ayıracak mı?
Tür: Komedi, Romantik
Yönetmen: Omar Roshdy Hamed
Oyuncular: Maged El-Kidwani, Ghadah Adel, Asmaa Galal
Belez
Yönetmenliğini Yavuz Duman'ın yaptığı filmin oyuncu kadrosunda yönetmenin yanı sıra Mehmet Fatih Kılıç, Sude Dilsizoğlu, Mücahit Karakoç gibi isimler yer alıyor.
Cehennem Ayini
Kaybettiği sevgilisinin acısını hala kalbinde taşıyan bir adam, onu yeniden görebilme umuduyla bir ayine katılmaya karar verir. Yüzyıllardır uygulanan ritüel, anlatılandan çok daha karanlık ve tehlikelidir. Issız ve unutulmuş bir evde başlayan ayin, kısa sürede kontrolden çıkar.
Tür: Korku
Yönetmen : Carlos Baena, Hugo Cardozo, Nathan Crooker
Oyuncular: Mario González Martí, Lizzie Gómez, Matias Miranda