Sinemalarda Bu Hafta: 6 Yeni Film Vizyona Girecek

Güncelleme:
Sinemalarda bu hafta birbirinden farklı 6 yeni film vizyona girecek. Dikkat çeken yapımlar arasında 'Üzgünüm Bebeğim', 'Bugün Güzel' ve 'Tom ve Jerry: Kayıp Pusula' yer alıyor.

(ANKARA)- Sinemalarda bu hafta farklı türlerde 6 yeni film vizyona girecek. Dikkati çeken yapımlar arasında dünya prömiyerini 2025 Sundance Film Festivali'nde yapan ve Waldo Salt Senaryo Ödülü'nü kazanan "Üzgünüm Bebeğim"; oyuncu kadrosunda Oğuzhan Koç, Ayça Ayşin Turan ve İbrahim Selim'in olduğu "Bugün Güzel" yer alıyor.

İşte o filmler:

Bugün Güzel

Sağlıklı yaşam önerileriyle tanınan televizyon programcısı Ali Candemir'in hayatı, beyin sapında tümör teşhisi almasıyla bambaşka bir hal alır. Hayata başka bir pencereden bakmak zorunda kalan Ali'nin bu süreçteki en büyük destekçisi tedavi sürecinde tanıştığı hemşire Güneş olur. Güneş, ona yeniden umut ve neşe getirirken Ali için hayat; kusursuz olmak değil, gerçekten bugünü yaşayabilmek üzerine yeniden şekillenir.

Tür: Dram, Komedi

Yönetmen: Mali Ergin

Oyuncular: Oğuzhan Koç, Ayça Ayşin Turan, İbrahim Selim

Bak Postacı Geliyor

Film, 1950'li yılların sonlarında, küçük ve sakin bir Ege kasabasında görev yapan posta memuru Osman'ın, ulaşılması güç aşkı Gülizar'a kavuşma mücadelesini anlatıyor.

Tür: Dram

Yönetmen: Yüksel Aksu

Oyuncular: Ozan Akbaba, Deniz Barut, Müfit Kayacan

Tom ve Jerry: Kayıp Pusula

Bir müzede kaotik bir kovalamaca sırasında, Tom ve Jerry beklenmedik bir şekilde onları tuhaf bir dünyaya götüren sihirli bir pusulaya rastlar. Geri dönüş yolunu ararken, alışılmadık yol arkadaşlarıyla karşılaşırlar ve bilmedikleri manzaralarda yol alırlar. Ancak yollarına çıkan gizemli bir güç, onları büyüyen bir çatışmayla yüzleşmeye zorlar.

Tür: Animasyon

Yönetmen: Gang Zhang

Senarist: Gang Zhang

Üzgünüm Bebeğim

Film, üniversitede başarılı bir akademisyen olma yolunda ilerleyen Agnes'in başından geçen travmatik bir olayla başa çıkma sürecini anlatıyor.

Tür: Komedi, Dram

Yönetmen: Eva Victor

Oyuncular: Eva Victor, Naomi Ackie, Louis Cancelmi

Yıldızların Altında

Film, tutkusuz bir ilişki içinde sıkışıp kalan bir yazarın hikayesine odaklanıyor. Yazarın hayatı İtalya'ya gittiğinde bir kadınla tanışmasıyla bambaşka bir hal alır.

Tür: Komedi, Romantik

Yönetmen: Michelle Danner

Oyuncular: Alex Pettyfer, Eva de Dominici, Toni Collette

Belez

Yönetmen koltuğunda Yavuz Duman'ın oturduğu filmin oyuncu kadrosunda yönetmenin yanı sıra Mehmet Fatih Kılıç, Sude Dilsizoğlu, Mücahit Karakoç gibi isimler yer alıyor.

Kaynak: ANKA / Güncel
