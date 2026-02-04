Haberler

Bu hafta 10 film vizyona girecek

Güncelleme:
Bu hafta sinema salonlarında aksiyondan biyografiye, korkudan animasyona kadar birçok film izleyiciyle buluşuyor. Gerard Butler ve Morena Baccarin'in başrollerde olduğu 'Greenland: Kıyamet', William Shakespeare'in hayatını konu alan 'Hamnet' gibi dikkat çekici yapımlar sinemaseverleri bekliyor.

Sinema salonlarında bu hafta aksiyondan biyografiye, korkudan animasyona 10 film vizyona girecek.

Gerard Butler ve Morena Baccarin'in başrollerini paylaştığı "Greenland: Kıyamet", hayatta kalma mücadelesini ve bir ailenin dramını odağına alıyor.

Ric Roman Waugh'un yönettiği, "Greenland"in devam filmi, Clarke ailesinin sığınaktan ayrıldıktan sonra donmuş Avrupa topraklarında güvenli bir yer arayışını ve bu süreçte karşılaştıkları yeni tehlikeleri anlatıyor.

"Hamnet"

Chloe Zhao'nun yönetmen koltuğunda oturduğu "Hamnet", ünlü yazar William Shakespeare'in hayatındaki büyük trajedilerden birini beyaz perdeye taşıyor.

Paul Mescal ve Jessie Buckley'nin başrolleri paylaştığı biyografi ve dram türündeki yapım, Shakespeare'in çocuk yaşta ölen oğlu Hamnet'in hikayesini, eşi Agnes'in yas sürecini ve bu kaybın dünyaca ünlü "Hamlet" oyununun yazımına etkisini konu ediniyor.

"Kanto"

Ensar Altay'ın yönettiği, Didem İnselel, Sinan Albayrak, Yıldız Kültür ve Ece Bağcı'nın oyuncu kadrosunda yer aldığı "Kanto", bir kadının gizemli şekilde kaybolan kayınvalidesinin ardından yaşadığı içsel yolculuğu ve adalet arayışını işliyor.

Dram ve gizem unsurlarını harmanlayan yerli yapım, dayanıklılık, kendini keşfetme ve insan ilişkilerinin karmaşık ağını gözler önüne seren bir yolculuğu anlatıyor.

"Kedi Yok"

Komedi, dram ve aksiyon filmi "Kedi Yok", ünlü bir tablonun çalınması ve suç çetesi üyeleri ile soyulan müze personeli arasında çıkan beklenmedik bir çatışmayla gelişen olayları beyaz perdeye taşıyor.

Mısırlı yönetmen Sarah Noah imzası taşıyan ve İstanbul'da çekilen sahnelerin de yer aldığı filmin oyuncu kadrosunda Asser Yassin, Asmaa Galal ve Mohamed Shahin yer alıyor.

"Yeter Vurma Artık"

Haftanın yerli dram filmlerinden "Yeter Vurma Artık", aile içi şiddet mağduru bir annenin, kızı için hayata tutunma çabasını ve toplumsal ön yargılarla mücadelesini işliyor.

"Stray Kids: The dominATE Deneyimi"

Güney Koreli müzik grubu Stray Kids'in sahne performanslarını ve konser arkası görüntülerini içeren "Stray Kids: The dominATE Deneyimi", grubun hayranları için özel bir sinema deneyimi sunuyor.

"Ölümün Sesi"

Corin Hardy'nin yönettiği korku filmi "Ölümün Sesi", bir grup lise öğrencisinin tesadüfen bulduğu eski bir Aztek ölüm düdüğünün, etraflarındaki herkesi tehdit eden karanlık bir gücü uyandırmasını anlatıyor.

Filmin başrollerini Dafne Keen, Percy Hynes White ile Sophie Nelisse paylaşıyor.

"Hüddam 6: Cinnet"

"Hüddam" adlı yerli korku serisinin devamı "Hüddam 6: Cinnet", geçmişte yapılan hataların bedelini ödemek zorunda kalan bir ailenin, musallat olan varlıklarla mücadelesini işliyor.

Utku Uçar'ın yönetip senaryosunu kaleme aldığı yapımda, Eser Ağçalı, Zişan Özlem Akçalı ve Oğuzhan Özden rol aldı.

Haftanın animasyonları

Çocukların ve animasyon tutkunlarının ilgisini çekecek "Küçük Amelie", hayal gücü geniş bir kız çocuğunun dünyayı kendine has yöntemlerle keşfetmesini konu edinirken, "Paki" maceraperest bir kahramanın doğayı korumak için giriştiği eğlenceli serüveni beyaz perdeye taşıyor.

Kaynak: AA / Ahmet Esad Şani - Güncel
