Hafta boyunca yurdun büyük bölümünde parçalı bulutlu ve güneşli hava hakim olacak

Güncelleme:
Bu hafta yurdun büyük bölümünde parçalı bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Sadece Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yağış olasılığı bulunuyor. Sıcaklıklar doğu bölgelerde mevsim normallerinin altında, batı ve iç bölgelerde ise normal seviyelerde seyredecek.

Hafta boyunca yurdun büyük bir bölümünde parçalı bulutlu ve güneşli hava etkili olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, AA muhabirine, yurtta beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Çelik, hafta boyunca yağışsız bir hava görüleceğini belirterek, cuma günü sadece Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yağış beklendiğini bildirdi.

Hafta sonu Doğu Anadolu'nun doğusu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yağış geçişleri olacağını ifade eden Çelik, yurdun büyük bölümünde yağış beklenmediğini aktardı.

Çelik, sıcaklıkların doğu bölgelerde yer yer mevsim normallerinin birkaç derece altına ineceğini, batı ve iç bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceğini bildirdi.

Üç büyükşehirde hafta boyunca yağış beklenmediğini belirten Çelik, en yüksek sıcaklığın Ankara ve İstanbul'da 13 ila 14 derece civarında seyredeceğini söyledi.

Çelik, en düşük sıcaklığın ise Ankara'da 0 derece, İstanbul'da da 5 ila 6 derece civarında seyredeceğini aktardı.

İzmir'de en yüksek sıcaklığın 18 ila 20 derecelerde seyredeceğini kaydeden Çelik, en düşük sıcaklığın 6 ila 7 derece civarında olacağını dile getirdi.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu
