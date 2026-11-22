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Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliğinin (BTTÖB) 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlediği etkinlikte, Türk azınlık okullarının kapatılması ve eğitim özerkliğine yönelik uygulamalar eleştirildi.

Gümülcine'de bir etkinlik merkezinde gerçekleştirilen program, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve hayatını kaybeden öğretmenler anısına bir dakikalık saygı duruşuyla başladı.

BTTÖB Başkanı Aydın Ahmet, konuşmasında öğretmenlerin yeni nesillerin yetişmesindeki önemini vurguladı.

Batı Trakya Türk Azınlığının Lozan Antlaşması ile güvence altına alınan eğitim özerkliğinin çeşitli uygulamalarla aşındırıldığını belirten Ahmet, azınlık eğitimiyle ilgili tek taraflı düzenlemelere ve okul encümenlerinin okullardan uzaklaştırılmasına tepki gösterdi.

Ahmet, Türkçe ve Yunanca eğitim verecek anaokulları açılması taleplerinin karşılanmadığını, azınlık ilkokullarının öğrenci sayısı gerekçesiyle kapatıldığını ve öğrenci sayısı artsa dahi yeniden açılmadığını ifade etti.

Türkiye mezunu öğretmenlerin görevlendirilmediğini dile getiren Ahmet, görevdeki öğretmenlerin Türkçe yeterliliklerini geliştirmeyi amaçlayan Türkiye destekli seminerlere de izin verilmediğini söyledi.

Ahmet, azınlık okullarında eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik girişimlerin desteklenmesini ve yaşanan haksızlıkların giderilmesini istedi.

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa da azınlık eğitim sisteminin zayıflatılmasının öğrencilerin eğitimini olumsuz etkilediğini aktardı.

Okulların kapatılması ve encümen heyetlerinin okullara alınmaması gibi uygulamalara karşı hak mücadelesini sürdüreceklerini vurgulayan Trampa, çocukların eğitimine katkı sağlayacak çalışmaların da devam edeceğini kaydetti.

Trampa, azınlık kurumları ve derneklerine, çocukların akademik ve sosyal gelişimini destekleyecek ortak faaliyetler yürütme çağrısı yaptı.

Etkinliğe Türkiye'nin Gümülcine Muavin Konsolosu Umut Yamık, Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif, milletvekilleri Özgür Ferhat, Hüseyin Zeybek ve Burhan Baran ile azınlık kuruluşlarının temsilcileri ve öğretmenler katıldı.

Kaynak: AA