Seçim ikinci tura kalırsa kimi destekleyecekler? BTP Başkanı'ndan çok konuşulacak yanıt: Tuvalet terliği olsa ona basarım

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, seçimlerin ikinci tura kalması durumunda Erdoğan'ı destekleyip desteklemeyecekleri yönündeki soruya çok konuşulacak bir yanıt verdi. Erdoğan'ın karşısında kim kalırsa onu destekleyeceklerini belirten Baş, "Hani sosyal medyada diyorlar ya, 'tuvalet terliği olsa ona basarım.' Erdoğan'ın karşısında kim varsa onu destekleriz." ifadelerini kullandı.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, Habertürk canlı yayınında Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı. "Erdoğan'ın adaylığı kırmızı çizgimiz." diyen Baş, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"ERDOĞAN'I DESTEKLEMEYECEĞİZ"

"Seçim ikinci tura kalırsa ve adaylar Erdoğan ve Kılıçdaroğlu olursa tavrınız ne olacak?" sorusuna yanıt veren Baş, "Erdoğan'ı desteklemeyeceğiz, Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz" dedi.

"TUVALET TERLİĞİ OLSA ONA BASARIM"

Baş sözlerine şöyle devam etti: "Hani sosyal medyada diyorlar ya, 'tuvalet terliği olsa ona basarım.' Erdoğan'ın karşısında kim varsa onu destekleriz. Ama bu kim varsayı şey algılamayalım... Kemal Bey kim varsa denecek birisi değil. İkinci tura Sayın Kılıçdaroğlu kalırsa onu destekleriz, Sayın İnce kalırsa onu destekleriz, Sayın Oğan kalırsa onu destekleriz"