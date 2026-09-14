BTP Genel Başkanı Baş: 'Eğitimdeki sorunların çözümü şart'

(ANKARA) - Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, "Fırsat eşitliği, boş geçen dersler, kalabalık sınıflar, temizlik, güvenlik sorunları, atanmayan öğretmenler ve elbette ekonomik şartlar, ilk anda sayabileceğimiz sorunlar. Verilen eğitimin niteliği, içeriği ayrıca konuşulması gereken bir durum. Saydığımız ve saymadığımız bu sorunların çözümü şart" dedi.

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayıbıyla sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Baş, 2026-2027 eğitim-öğretim yılının öğrencilere, öğretmenlere, velilere hayırlı olmasını diledi. Okulların ne yazık ki sorunlarla açıldığını belirten Hüseyin Baş, "Ülkemizde eğitimin sorunları malum; fırsat eşitliği, boş geçen dersler, kalabalık sınıflar, temizlik, güvenlik sorunları, atanmayan öğretmenler ve elbette ekonomik şartlar ilk anda sayabileceğimiz sorunlar. Verilen eğitimin niteliği, içeriği ayrıca konuşulması gereken bir durum. Saydığımız ve saymadığımız bu sorunların çözümü şart. Bu sorunları çözmek için samimi bir irade gerek. Ortada samimiyet olduğu sürece çözülemeyecek hiçbir sorun yok. Ancak çeyrek asırlık bir iktidarda hala temel sorunların konuşuluyor olması, sorunların çözümü konusunda bir samimiyet sorgulaması yapmamıza neden olmaktadır" değerlendirmesini yaptı.

"EĞİTİM STRATEJİK BİR ALANDIR"

BTP Genel Başkanı Baş, eğitimin stratejik bir alan olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bir milletin kaderi, eğitim sistemiyle doğrudan bağlantılıdır. Mustafa Kemal Atatürk, 25 Ağustos 1924 tarihinde Ankara'daki Öğretmenler Birliği Kongresi'nde 'Öğretmenler; Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister' diyerek eğitimin hedefini veciz bir şekilde ortaya koymuştur. Ebedi liderimiz Prof. Dr. Haydar Baş da eğitimin amacını 'önce kendisinin, sonra ailesinin ve nihayetinde ise milletinin ve devletinin yararına nesiller yetiştirmek' olarak tarif etmiştir. Bağımsız Türkiye Partisi olarak eğitimi, az önce de ifade ettiğimiz gibi ülkemizin bekasını yakından ilgilendiren stratejik bir alan olarak görüyoruz. Tekraren tüm öğretmen, öğrenci ve velilerimizin yeni eğitim-öğretim yılını tebrik ediyor, başarılarla dolu bir eğitim yılı temenni ediyorum."

Kaynak: ANKA