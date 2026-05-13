Haberler

Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilcisi Büyükelçi Usluer, Bilecik'te üniversite öğrencileriyle buluştu

Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilcisi Büyükelçi Usluer, Bilecik'te üniversite öğrencileriyle buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilcisi Büyükelçi Ayşe Sözen Usluer, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde öğrencilere diplomasi ve dış politika vizyonu hakkında bilgi verdi.

Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilcisi Büyükelçi Ayşe Sözen Usluer, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) öğrencileriyle bir araya geldi.

BŞEÜ Kamu Diplomasisi Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, kulüp tarafından İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde gerçekleştirilen, "Diplomatik Kariyer ve Stratejik Vizyon" adlı programda Usluer, Dışişleri Bakanlığına giriş süreçleri, diplomatlık mesleğinin nitelikleri ve uluslararası temsil kabiliyeti ile Türkiye'nin dış politika vizyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Açıklamada etkinlikteki görüşlerine yer verilen Usluer, diplomatlığın bilgi, disiplin ve güçlü temsil yeteneği gerektiren bir meslek olduğunu belirtti.

Gençlere yabancı dil, analitik düşünme ve tarih bilinci konularında kendilerini geliştirmeleri tavsiyesinde bulunan Usluer, ayrıca Türk diplomasisinin dünyanın farklı coğrafyalarında barış, istikrar ve işbirliğinin güçlendirilmesine önemli katkılar sunduğunu kaydetti.

BŞEÜ Kamu Diplomasisi Kulübü Başkanı Yahya Sait Kahraman'ın da konuşma yaptığı, soru cevap şeklinde devam eden program, BŞEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kurban'ın Usluer'e teşekkür belgesi vermesi ve fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Atahan Gezer
Hantavirüsten sonra şimdi de Norovirüs! 1700’den fazla kişi karantinaya alındı

Hantavirüsten sonra yeni salgın! 1700’den fazla kişi karantinada
'Casusluk' davasında ara karar! İmamoğlu dahil 4 kişinin tutukluluğunun devamına karar verildi

İmamoğlu'nun "Casusluk" davasında ara karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Burcu Köksal'ı bilen Savcı Sayan'dan bir bomba daha: Cumhurbaşkanımızdan izin bekliyorlar

Burcu Köksal'ı bilen Savcı Sayan'dan bomba bir iddia daha

Jesus’tan son saniye gol yiyen kaleciye olay tepki

Jesus, şampiyonluğu erteleyen kaleciyi affetmedi
Mayıs ayının ortasında kış manzarası! Kar kalınlığı tam 7 metre

Mayıs ayının ortasında kış manzarası! Kar kalınlığı tam 7 metre
Aşiretler 'yasak' dedi, kadınlar yasağı tanımadı

Aşiretler "yasak" dedi, kadınlar yasağı tanımadı
'Dini tören istemiyorum' diyen Cemil İpekçi, vasiyetini açıkladı

"Dini tören istemiyorum" diyen Cemil İpekçi, vasiyetini açıkladı
Galatasaray'a Mourinho piyangosu! Çuval çuval para kazandıracak

Galatasaray'a Mourinho piyangosu! Çuval çuval para kazandıracak
Müsavat Dervişoğlu'ndan Erdoğan'la görüştüğü iddiasına yanıt

Görüştükleri konuşuluyordu! Bomba iddiaya ilk ağızdan yanıt geldi