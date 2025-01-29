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BŞEÜ İç Mimarlık Öğrencileri Projelerini Jüriye Sundular

BŞEÜ İç Mimarlık Öğrencileri Projelerini Jüriye Sundular
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğrencileri, iç ve dış mekan tasarımlarına yönelik projelerini jüri üyelerine sunarak akademik deneyim kazandılar.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü öğrencileri, projelerini jüri üyelerine sundu.

Rektörlükten yapılan açıklamada, fakültenin fuaye alanında, 2. 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin derslerde edindikleri teorik bilgilerle iç ve dış mekan tasarımlarına yönelik üç boyutlu görseller, maketler ve planlar ile sunulan projelerin, akademik ve profesyonel anlamda öğrenciler için önemli bir deneyim sağladığı kaydedildi.

Açıklamada, jüri üyelerinin, projeleri işlevsellik, estetik, sürdürülebilirlik ve kullanıcı deneyimi açısından detaylı bir şekilde inceleyip, öğrencilerle birebir geri bildirimlerde bulunduğu belirtildi.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
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