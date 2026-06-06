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BŞEÜ'de "Profesyonel Mutfağa Açılan Kapı" etkinliği yapıldı

BŞEÜ'de 'Profesyonel Mutfağa Açılan Kapı' etkinliği yapıldı
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde düzenlenen etkinlikte, aşçılık öğrencileri sektör temsilcileriyle buluşarak yöresel yemekler hazırladı ve mesleki deneyim kazandı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde (BŞEÜ), "Profesyonel Mutfağa Açılan Kapı" etkinliği düzenlendi.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu Başkanı Bayram Özrek'in yer aldığı etkinlik, BŞEÜ Meslek Yüksekokulu Aşçılık Bölümü öğrencilerinin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında düzenlenen seminerde, aşçılık mesleğinin güncel dinamikleri, gastronomi sektöründe kariyer planlaması, profesyonel mutfak kültürü ile sektörel deneyimler konuşuldu.

Daha sonra Özrek tarafından "incirli yumurta", "kaymaklı bulgur pilavı" ve "keledoş" adlı yöresel yemekler hazırlandı.

Etkinlik sayesinde öğrenciler, yöresel mutfak kültürünün teknik boyutlarını gözlemleme ve mesleki deneyimleri öğrenme fırsatı yakaladı.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan
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