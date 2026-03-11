Haberler

Rusya'nın Bryansk Bölgesine Füze Saldırısı: 6 Ölü, 37 Yaralı

Güncelleme:
Rusya'nın Ukrayna sınırındaki Bryansk bölgesinde yapılan füze saldırısında 6 kişi yaşamını yitirdi, 37 kişi yaralandı. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, saldırının hedefinin Rusya'nın kritik önemdeki bir mikroelektronik fabrikası olduğunu açıkladı.

MOSKOVA, 11 Mart (Xinhua) -- Rusya'nın Ukrayna sınırındaki Bryansk bölgesinde düzenlenen füze saldırısında 6 kişi hayatını kaybetti, 37 kişi de yaralandı.

Bryansk Valisi Alexander Bogomaz, salı günü Telegram üzerinden yaptığı açıklamada yaralıların tamamının bölge hastanesine kaldırıldığını ve gerekli tıbbi müdahalenin yapıldığını söyledi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı ise salı günü ilerleyen saatlerde yaptığı açıklamada Ukrayna güçlerinin Bryansk'taki Kremniy El mikroelektronik fabrikasını Storm Shadow tipi havadan fırlatılan füzelerle vurduğunu bildirdi.

Açıklamada fabrikanın Rusya'nın yüksek hassasiyetli silahlarının üretim zinciri açısından "kritik önemde" olduğu ifade edildi.

Kaynak: Xinhua
Haberler.com
