Brüksel'den Sarkozy ve Merkel'e Yanıt: "Türkiye Konusundaki Tavrımız Çok Net"

Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ve Alman Başbakanı Angela Merkel'in "Türkiye AB üyesi olamaz" yönündeki açıklamalarına karşın Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Olli Rehn'in Sözcüsü Krisztina Nagy, "Bizim Türkiye konusunda tavrımız çok nettir. Bunu da onlarca ve yüzlerde defa dile getirdik. Burada önemli olan Türkiye'nin AB kriterlerini yerine getirmesidir" dedi.

Krisztina Nagy, günlük olağan basın bilgilendirme toplantısı sırasında ABHaber'in "Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy, AB'nin Türkiye ve Rusya ile yeni bir ekonomik ve güvenlik alanı oluşturması önerisi getirdi. Bu konuda AB kurumlarında yeni bir çalışma var mı? Ayrıca Türkiye'nin Avrupa Parlamentosu seçimlerinde seçim malzemesi yapılmasını nasıl karşılıyorsunuz?" sorusunu yanıtlarken şunları söyledi:

"Demokratik toplumlarda tartışmak sağlıklı bir şeydir. Bu çerçevede her şeyi konuşup tartışabilirsiniz. Fakat her tartışma üzerinde Komisyon olarak yorum yapma durumunda değiliz. Bizim Türkiye konusunda tavrımız çok nettir. Bunu da onlarca ve yüzlerde defa dile getirdik. Burada önemli olan Türkiye'nin AB kriterlerini yerine getirmesidir."

Sözcü, "Cumhurbaşkanı Gül, enerji faslının açılmasını istedi. Komisyon buna nasıl yaklaşıyor?" sorusuna da "Bu tüm taraf olan ülkelerle tartışılması gereken bir konu'' karşılığını verdi.(ANKA)

(CN/BÜN)