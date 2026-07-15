Brüksel'de Bina Yangını: 6 Ölü
Belçika'nın başkenti Brüksel'deki de Brouckere Meydanı'nda bir binada çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri olay yerinde çalışmalarını sürdürüyor.
BRÜKSEL, 15 Temmuz (Xinhua) -- Belçika'nın başkenti Brüksel'deki de Brouckere Meydanı'nda bulunan bir binada çıkan yangının ardından itfaiye ekipleri çalışma yürütüyor, 14 Temmuz 2026.
Yerel medyaya göre, kent merkezinde salı sabahı çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti. (Fotoğraf: Peng Ziyang/Xinhua)
Kaynak: Xinhua