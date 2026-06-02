Uyuşturucu kaynaklı şiddetin arttığı Brüksel'de geniş çaplı operasyonda 27 kişi gözaltına alındı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de federal polis, uyuşturucu ticaretine bağlı güvenlik sorunlarının tırmandığı bir dönemde düzenlediği geniş çaplı operasyonda 27 kişiyi gözaltına aldı.

Federal polisten yapılan açıklamada, Brüksel'in uyuşturucu merkezi haline gelen Anderlecht ilçesindeki operasyonun büyük miktarda uyuşturucu ithal edip dağıttığı belirtilen bir suç örgütünün özellikle alt kademelerini hedef aldığı ifade edildi.

Polis ekiplerinin uyuşturucunun satıldığı, depolandığı ve paketlendiği çeşitli adreslere baskınlar düzenlediği kaydedilen açıklamada, soruşturma kapsamında örgüte ait lojistik yapılar, depolama alanları ve organize dağıtım mekanizmalarının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, operasyonda ateşli silahlar, uyuşturucu maddeler, on binlerce avro nakit para, araçlar ve çok sayıda dijital veri depolama cihazına el konulduğu aktarıldı.

Operasyonda 27 kişinin gözaltına alındığına dikkati çekilen açıklamada, bu kişilerden 10'unun sorgu hakimi tarafından tutuklandığı ifade edildi.

Açıklamada, bir çocuk şüphelinin özel gençlik bakım kurumuna yerleştirildiği, Belçika'da yasa dışı bulunduğu belirlenen bir kişinin kapalı gözaltı merkezine gönderildiği kaydedilen açıklamada, 2025 yılında başlatılan soruşturmanın, Brüksel bölgesindeki çeşitli satış noktalarına uyuşturucu tedariki, depolanması, paketlenmesi ve dağıtımını gerçekleştiren bir ağı ortaya çıkardığı belirtildi.

Avrupa'nın siyasi merkezinde uyuşturucu kaynaklı şiddet artıyor

AB kurumlarına ev sahipliği yapan Brüksel, son yıllarda uyuşturucu kaçakçılığı ve çeteler arası hesaplaşmalar nedeniyle artan güvenlik sorunlarıyla gündeme geliyor.

Avrupa'nın en büyük giriş kapılarından biri olan Anvers Limanı, Latin Amerika'dan Avrupa'ya gönderilen kokain sevkiyatlarının başlıca merkezleri arasında yer alıyor. Yetkililere göre ülkeye giren uyuşturucunun önemli bölümü Brüksel ve çevresindeki dağıtım ağları üzerinden piyasaya sürülüyor.

Başkentte faaliyet gösteren suç örgütleri arasında yaşanan ölümcül hesaplaşmalar, son dönemde güvenlik güçlerinin en önemli gündem maddelerinden biri haline geldi.

Belçika polisi, 2025 yılında Brüksel'de çoğu uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı 96 silahlı saldırı kaydetmişti. Arka arkaya meydana gelen ve gündemi uzun süre meşgul eden bu olaylarda 8 kişi hayatını kaybetmişti.