Brüksel'de Ukrayna ile dayanışma yürüyüşü düzenlendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Brüksel'de Ukrayna ile dayanışma yürüyüşü düzenlendi

AA - Dursun Aydemir - Güncel
 - Güncelleme:

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Rusya'nın saldırısına karşı Ukrayna ile dayanışma yürüyüşü gerçekleştirildi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Rusya'nın saldırısına karşı Ukrayna ile dayanışma yürüyüşü gerçekleştirildi.

Avrupa Birliği (AB) kurumlarına ev sahipliği yapan Brüksel'in Kuzey Tren Garı'nda başlayan yürüyüşe binlerce kişi katıldı. Göstericiler Avrupa Parlamentosu önündeki Lüksemburg Meydanı'na kadar yürüdü.

Gösteriyi organize eden "Ukrayna'ya Destek" adlı Belçikalı sivil toplum kuruluşu, Ukraynalılarla dayanışma adına bu yürüyüşü düzenlediklerini bildirdi.

Ukrayna, Avrupa Birliği, Belçika, Polonya, bayraklarıyla gösteriye katılanlar da Batılı ülkelerin Ukrayna'ya daha fazla destek vermesini talep etti.

"Ukrayna'nın yanındayız", "Savaşa hayır" ve "Ukrayna AB" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, "Ukrayna'ya özgürlük" ve "Ukrayna Avrupa" şeklinde sloganlar attı.

AA / Dursun Aydemir - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title