Brüksel'de Ukrayna'dan gelen mülteciler için yeni kayıt merkezi açıldı

Ukrayna'dan gelen mülteciler için yeni kayıt merkezinin açılışına Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas, Belçika İçişleri Bakanı Annelies Verlinden, Belçika'nın İltica ve Göçten Sorumlu Bakanı Sammy Mahdi de katıldı. Brüksel Fuar alanının akın eden Ukraynalılar, kayıt merkezi önünde uzun kuyruklar oluşturdu.