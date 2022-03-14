Brüksel'de Ukrayna'dan gelen mülteciler için yeni kayıt merkezi açıldı - Haberler

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Brüksel'de Ukrayna'dan gelen mülteciler için yeni kayıt merkezi açıldı

AA - Dursun Aydemir - Güncel
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Ukrayna'dan gelen mülteciler için yeni kayıt merkezinin açılışına Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas, Belçika İçişleri Bakanı Annelies Verlinden, Belçika'nın İltica ve Göçten Sorumlu Bakanı Sammy Mahdi de katıldı.

Ukrayna'dan gelen mülteciler için yeni kayıt merkezinin açılışına Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas, Belçika İçişleri Bakanı Annelies Verlinden, Belçika'nın İltica ve Göçten Sorumlu Bakanı Sammy Mahdi de katıldı. Brüksel Fuar alanının akın eden Ukraynalılar, kayıt merkezi önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Brüksel'de Ukrayna'dan gelen mülteciler için yeni kayıt merkezi açıldı

Brüksel'de Ukrayna'dan gelen mülteciler için yeni kayıt merkezi açıldı

Brüksel'de Ukrayna'dan gelen mülteciler için yeni kayıt merkezi açıldı

AA / Dursun Aydemir - Güncel

Avrupa Birliği, Belçika, Brüksel, Ukrayna, Güncel, Haberler

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