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Metroda doğdu, ömür boyu ücretsiz ulaşım kazandı

Metroda doğdu, ömür boyu ücretsiz ulaşım kazandı
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Belçika'nın Brüksel şehrinde metro yolculuğu sırasında dünyaya gelen bebeğe, toplu taşıma şirketi STIB tarafından ömür boyu ücretsiz abonelik hediye edildi.

STIB'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 15 Eylül'de bir annenin Brüksel'in Molenbeek semtindeki Beekant metro istasyonunda doğum yaptığı bildirildi. Doğumun metro yolculuğu sırasında başladığının belirtildiği açıklamada, STIB çalışanlarının da yardımıyla bebeğin sağlıklı şekilde dünyaya geldiği aktarıldı.

'ASLA UNUTMAYACAĞIMIZ BİR AN'

İlk kez böyle bir olay yaşandığının kaydedildiği açıklamada "Asla unutamayacağımız bir an ve doğum hediyesi olarak, STIB'nin yeni küçük yıldızı ücretsiz ömür boyu abonelik alacak." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho - Güncel

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Yorumlar (5)

Mücahit Kılıç:

Türkiyede denemeyiniz doğum vergisi alırlar

61
2
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Mustapha Kose:

bizde olsa temizlik parasi alirlar :)

44
2
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Mengele:

Haberin basliginda olay türkiyede olmus sandim bizde böyle dogum olsa metro dava acar metroyu kirlettiniz diye

27
2
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Naci Büyükkal:

Bebeğin yerinde olmak istemem :D

0
1
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