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Brüksel'de Türk mahallesindeki kafede silahlı saldırı

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Belçika'nın başkenti Brüksel'de Türk mahallesi olarak bilinen Schaerbeek'te bir kafede oturan kişiye kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırgan şahıs peş peşe tetiğe basarken, olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir kafede oturan kişiye kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

KAFEDE OTURURKEN SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

Belçika'nın başkenti Brüksel'de Türk mahallesi olarak da bilinen Schaerbeek'te dün akşam saatlerinde bir kafede oturan kişiye kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırgan olay yerinden koşarak kaçarken, saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.

PEŞ PEŞE TETİĞE BASTI

Saldırı anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şapka ve kapüşon ile yüzünü gizlemeye çalışan saldırganın kafenin önünde oturan iki kişinin yanından geçmesinin ardından arkasına dönerek oturan iki kişiden birine defalarca ateş ettiği görüldü. Savcılık tarafından saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Brüksel Belçika Uluslararası Güvenlik Suç Dünya Güncel Haberler

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