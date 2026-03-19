Brüksel'de askerler polisle birlikte devreye gezecek

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, güvenlik önlemleri kapsamında 23 Mart'tan itibaren 200 asker üç ay boyunca sokaklarda devriye gezecek. Karar, ulusal güvenlik tehditlerine yönelik güncel analizler doğrultusunda alındı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, güvenlik önlemleri kapsamında 23 Mart Pazartesi gününden itibaren askerler sokaklarda görevlendirilecek.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, uygulama çerçevesinde en fazla 200 asker üç ay süreyle kent genelinde devriye görevi üstlenecek.

Askerler, federal polisle koordinasyon içinde belirli bölgelerde görev yapacak.

Kararların, Belçika'da ulusal güvenlik tehditlerini analiz eden ve risk seviyesini belirleyen resmi koordinasyon kurumu OCAD'ın güncel analizleri doğrultusunda, federal hükümet tarafından ihtiyaç halinde alındığı ifade ediliyor.

Öte yandan, askeri personelin konuşlandırılmasına ilişkin karar, Belçika'da siyasi ve toplumsal tartışmaları da beraberinde getirdi.

Bazı siyasetçiler, askerlerin sokaklarda görev yapmasının kalıcı bir çözüm olmaması gerektiğine dikkati çekiyor.

Avrupa Birliği (AB) ve NATO'ya ev sahipliği yapan Brüksel'de geçmiş yıllarda da terör tehdidi sonrası benzer şekilde askerler kritik noktalarda görevlendirilmiş, ilerleyen süreçte bu uygulama kademeli olarak sona erdirilmişti.

Yeni uygulamanın üç ay sonunda yeniden değerlendirilmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho
Netanyahu konuşurken, İran İsrail'in rafinelerini füzelerle vurdu

Tehditler savururken, İsrail'in kalbine füze yağdırdılar
Haberler.com
500

Real Madridli yıldızın eşinden esprili paylaşım: Her hamile kaldığımda performansı artıyor

"Her hamile kaldığımda eşimin performansı yükseliyor"
Resmen sudan ucuz! Hakan Çalhanoğlu'nun bonservis bedeli belli oldu

Bonservisi artık sudan ucuz
Rusya: Fiyatlar yükselirse akaryakıt ihracatını yasaklayabiliriz

Rusya'dan tüm dünyayı tedirgin eden mesaj: Hızla yasaklarız
ABD'nin yere göre sığdıramadığı 5 ülke: Gurur duyuyoruz

ABD'nin yere göre sığdıramadığı 5 ülke: Gurur duyuyoruz
Real Madridli yıldızın eşinden esprili paylaşım: Her hamile kaldığımda performansı artıyor

"Her hamile kaldığımda eşimin performansı yükseliyor"
Ramazanın son günü Kabe'de yağmur altında dua

Görüntüler Mekke'den! Adeta göz gözü görmedi
Bir ilçe bu olayı konuşuyor: Genç kadını zorla inşaata götürüp tecavüz ettiler

Bir ilçe bu olayı konuşuyor: Genç kadını zorla inşaata götürüp tecavüz ettiler