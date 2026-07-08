Brüksel'de elektronik atık geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı

Belçika'nın başkenti Brüksel'in Haren ilçesinde elektronik atıkların geri dönüştürüldüğü tesiste yangın çıktı.

Haren'deki Buda geri dönüşüm tesisinde yaklaşık 2 bin 500 metrekarelik depoda öğle saatlerinde yangın çıktı.

Elektrikli ve elektronik ekipmanların geri dönüştürüldüğü tesiste çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürerken, olayda can kaybı ya da yaralanmaya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Yangın nedeniyle çevrede yoğun duman oluşurken Brüksel Başkent Bölgesi/İxelles Polisi özellikle Vilvorde Caddesi çevresinde trafik yoğunluğu yaşandığı kaydedildi.

Yetkililer, tesis çevresinde güvenlik çemberi oluşturulduğunu belirterek bölge sakinlerine tedbir amacıyla kapı ve pencerelerini kapalı tutmaları çağrısında bulundu.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.