Haberler

Brüksel'de elektronik atık geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Belçika'nın başkenti Brüksel'in Haren ilçesinde elektronik atıkların geri dönüştürüldüğü bir tesiste yangın çıktı. 2 bin 500 metrekarelik depoda başlayan yangına itfaiye müdahale ederken, can kaybı bildirilmedi. Yoğun duman nedeniyle çevrede trafik aksadı ve bölge sakinlerine pencerelerini kapalı tutmaları çağrısı yapıldı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'in Haren ilçesinde elektronik atıkların geri dönüştürüldüğü tesiste yangın çıktı.

Haren'deki Buda geri dönüşüm tesisinde yaklaşık 2 bin 500 metrekarelik depoda öğle saatlerinde yangın çıktı.

Elektrikli ve elektronik ekipmanların geri dönüştürüldüğü tesiste çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürerken, olayda can kaybı ya da yaralanmaya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Yangın nedeniyle çevrede yoğun duman oluşurken Brüksel Başkent Bölgesi/İxelles Polisi özellikle Vilvorde Caddesi çevresinde trafik yoğunluğu yaşandığı kaydedildi.

Yetkililer, tesis çevresinde güvenlik çemberi oluşturulduğunu belirterek bölge sakinlerine tedbir amacıyla kapı ve pencerelerini kapalı tutmaları çağrısında bulundu.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho
NATO Liderler Zirvesi başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunmada kısıtlamalar kalkmalı

İlk söz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın! Liderlerin yüzüne açık açık söyledi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump-Meloni gerilimi NATO Zirvesi'ne yansıdı! Erdoğan'dan özellikle rica etmiş

Gerilim NATO Zirvesi'ne yansıdı! Erdoğan'dan özellikle rica etmiş
Trump resepsiyon yemeğine 10 üzerinden 12 puan verdi

Trump resepsiyon yemeğine bakın 10 üzerinden kaç puan verdi
İş yerine giderken fenalaşan esnaf sığındığı pastanede hayatını kaybetti

İş yerine giderken fenalaşan esnaf sığındığı pastanede hayatını kaybetti
Kaza sonrası çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü: Kadın sürücüyü böyle darp etti

Kadın sürücüye öldüresiye saldırdı! İşte ortalığın karıştığı anlar
Trump'tan F35'lerle ilgili yeni açıklama! Bu kez kesin konuştu

Dün yeşil ışık yakmıştı! Trump Türkiye'nin beklediği müjdeyi verdi
Takımı elenince tribünde yaptığı hareket olay oldu

Takımı elenince tribünde yaptığı hareket olay oldu
Ağabeyi, yengesi ve yeğenini öldüren caninin mesleği şoke etti

Ağabeyi, yengesi ve yeğenini öldüren caninin mesleği şoke etti