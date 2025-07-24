Brüksel'de Filistin Dayanışma Gösterisi: Elçiliğin Kapatılması İstendi

Brüksel'de Filistin Dayanışma Gösterisi: Elçiliğin Kapatılması İstendi
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Belçika'nın Brüksel şehrinde düzenlenen gösteride, yüzlerce kişi İsrail'in Brüksel Büyükelçiliği önünde bir araya gelerek elçiliğin kapatılması çağrısında bulundu ve Gazze'deki insani duruma dikkat çekti.

Belçika'da yüzlerce kişinin katılımıyla İsrail'in Brüksel Büyükelçiliği önünde düzenlenen Filistin'le dayanışma gösterisinde, elçiliğin kapatılması çağrısında bulunuldu.

Sivil toplum kuruluşlarının çağrısı üzerine Filistin destekçileri, İsrail'in Brüksel Büyükelçiliği önünde yerel saatle 14.00'te bir araya geldi.

Göstericiler, Gazze halkının su ve gıda gibi temel ihtiyaçlarına erişimine engel olan İsrail'in "savaş suçu" işlediğini belirterek, duruma tepki gösterdi.

Tel Aviv'in insani yardım kamyonlarının bölgeye girişine izin vermesini talep eden göstericiler, Gazze'deki açlık sorununa dikkati çekmek için ellerinde tencere, tava, kaşık ve çatal tuttu.

Göstericiler, Filistin'i temsilen omuzlarına kefiye, yakalarına da karpuz sembolü broşlar takarak, "Gazze'de soykırım var, susmayacağız" sloganları attı.

Filistin ile dayanışma sloganları atan göstericiler, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdüren İsrail'in Brüksel Büyükelçiliğinin kapatılması çağrısında bulundu.

Gösteri sırasında İsrail karşıtı sloganlar atılırken, alandan İsrail Büyükelçiliğinin bulunduğu noktaya geçmeye çalışan katılımcılar ile güvenlik güçleri arasında itişme yaşandı.

Kaynak: AA / Dursun Aydemir - Güncel
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