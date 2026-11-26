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Belçika ve Fransa adli makamlarının işbirliğiyle uyuşturucu ticareti, kara para aklama ve şiddet olaylarına karıştığı öne sürülen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 33 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Brüksel Savcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, martta başlatılan soruşturma kapsamında 24 Kasım'da 700'den fazla polisin katılımıyla geniş çaplı operasyon düzenlendi.

Soruşturmada, Brüksel'in Anderlecht ilçesinde yapılanan suç örgütünün başkentteki çok sayıda uyuşturucu satış noktasını kontrol ettiği, şiddet olayları ve kara para aklama faaliyetlerine karıştığı değerlendirildi.

Örgütün hiyerarşik yapısının tüm kademelerini hedef alan operasyon kapsamında, Belçika'da cezaevleri de dahil olmak üzere 55 noktada arama yapıldı.

Aramalarda 70 cep telefonu, 100'den fazla SIM kart, dizüstü bilgisayarlar, esrar, kokain ve uyuşturucu paketleme malzemeleri ele geçirilirken yaklaşık 25 bin avro nakit paraya el konuldu.

Örgütün kontrol ettiği bazı uyuşturucu satış noktalarının günlük gelirinin 10 bin ila 15 bin avro olduğu tahmin ediliyor.

Gözaltına alınan 33 şüpheliden 25'i sorgu hakimi karşısına çıkarıldı. Bunlardan 12'si tutuklandı, 5'i şartlı olarak serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerden bazılarına çeşitli suçlamalar yöneltilirken haklarındaki adli işlemlere ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

Fransa'daki 2 şüpheli hakkında Avrupa tutuklama emri

Belçika'daki operasyonla eş zamanlı olarak Fransa'nın kuzeyindeki adli makamlarla yürütülen işbirliği kapsamında bu ülkede cezaevinde bulunan 2 Belçika vatandaşının hücrelerinde arama yapıldı ve ifadeleri alındı.

Belçikalı sorgu hakimi, söz konusu kişiler hakkında suç örgütü elebaşılığı, uyuşturucu bulundurma ve satma ile silah bulundurma suçlamaları kapsamında Avrupa tutuklama emri çıkardı.

Savcılık, organize suç ve uyuşturucu ticaretiyle mücadelede polis birimleri arasındaki işbirliğinin önemini vurgulayarak soruşturma kapsamında başka ayrıntı paylaşılmayacağını bildirdi.

Brüksel'de uyuşturucu ticareti ve güvenlik sorunu

Avrupa Birliği (AB) kurumları ve NATO'nun karargahına ev sahipliği yapan Brüksel'de son yıllarda uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı silahlı saldırılardaki artış, güvenlik sorununu gündeme taşıyor.

Belçika'nın Anvers Limanı, Latin Amerika'dan Avrupa'ya gönderilen kokain sevkiyatlarının başlıca giriş noktaları arasında yer alıyor.

Ülkeye giren uyuşturucunun önemli bir bölümü Brüksel ve çevresindeki dağıtım ağları üzerinden piyasaya sürülüyor.

Belçika polisi, 2025'te Brüksel'de çoğu uyuşturucu ticaretiyle bağlantılı 96 silahlı saldırı kaydetmişti.

Kaynak: AA