ABD Eğitim Bakanlığı, silahlı saldırının ardından Brown Üniversitesinin güvenliğini soruşturacak

ABD Eğitim Bakanlığı, 2 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı silahlı saldırının ardından Brown Üniversitesinin güvenlik önlemlerinin yeterli olup olmadığının soruşturulacağını açıkladı.

Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamada, üniversitenin öğrenci yardımları kapsamında kampüs güvenliği ve emniyetine ilişkin belirli yükümlülükler getiren Clery Yasası'na uyup uymadığının inceleneceği bildirildi.

Eğitim Bakanı Linda McMahon, incelemenin Brown Üniversitesinin kampüs güvenliğini sağlamak için yasal yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini belirlemek için başlatıldığını kaydetti.

McMahon, "Öğrenciler okulda kendilerini güvende hissetmeyi hak ediyor ve bu ülkedeki her üniversite, öğrencilerini korumalı ve kolluk kuvvetlerine yardımcı olmak için yeterli kaynaklara sahip olmalı." ifadelerini kullandı.

Washington Post gazetesinin haberine göre, duyurunun hemen ardından Brown Üniversitesi rektörü, üniversitenin silahlı saldırılara karşı hazırlığı ve kampüs güvenliği prosedürlerine ilişkin bağımsız bir dış denetim başlatılacağını açıkladı.

Kampüste silahlı saldırı

ABD'deki Brown Üniversitesi'nde 13 Aralık'ta düzenlenen silahlı saldırı sonucu 2 kişi hayatını kaybetmiş, 9 kişi yaralanmıştı.

Massachusetts Institute of Technology (MIT) Profesörü Nuno Loureiro ise 15 Aralık gecesi Massachusetts'in Brookline kasabasındaki evinde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti.

Söz konusu iki saldırının şüphelisi 48 yaşındaki Portekiz vatandaşı Claudio Neves Valente, 19 Aralık'ta New Hampshire'da kiraladığı bir depoda ölü bulunmuş ve yetkililer şüphelinin kendisini öldürdüğünü tespit etmişti.

Yetkililer, Valente'nin eski bir Brown öğrencisi olduğunu belirtmiş, Loureiro ile Portekiz'deki bir üniversitede 1995'te aynı akademik programda yer aldığı bilgisini paylaşmıştı.