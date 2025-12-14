ABD'de Brown Üniversitesi'nde silahlı saldırgan alarmı

ABD'deki Brown Üniversitesi'nde silahlı bir saldırgan nedeniyle kampüste alarm verilirken, bir şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

ABD'nin Rhode Island eyaletinin Providence kentinde bulunan Brown Üniversitesi'nden yapılan acil durum bildiriminde, yerel saatle akşam saatlerinde kampüste "aktif silahlı saldırgan" uyarısı verildi.

Aynı açıklamada, bir şüphelinin gözaltına alındığı ve ikinci bir uyarıya kadar öğrencilerin saklanmaları, kapıları kilitlemeleri ve telefonlarını sessize almaları istendi.

Açıklamada, söz konusu silahlı saldırı olayının kampüsteki fizik ve mühendislik fakültelerinin binalarının yakınlarında gerçekleştiği ve polisin bölgeyi kontrol altına aldığı kaydedildi.