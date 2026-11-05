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British Columbia'da boz ayı saldırısı olduğu değerlendirilen olayda anne ve kızı öldü

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British Columbia'nın Bella Coola bölgesinde, boz ayı saldırısı olduğu değerlendirilen olayda bir anne ve kızı hayatını kaybetti. British Columbia Koruma Görevlileri Servisi (BCCOS), saldırıya karışmış olabilecek ayıları bulmak için çalışma yürütüldüğünü bildirdi.

Kanada'nın British Columbia eyaletinde, ayı saldırısı olduğu değerlendirilen olayda bir anne ve kızı hayatını kaybetti.

BBC'nin haberine göre British Columbia Koruma Görevlileri Servisi (BCCOS), konu hakkında açıklamada bulundu.

Açıklamada, eyaletin Bella Coola bölgesinde bir anne ve kızının, boz ayı saldırısı olduğu değerlendirilen olayda hayatını kaybettiği ifade edilirken, koruma görevlilerinin saldırıya karışmış olabilecek ayıları bulmak için çalışma yürüttüğü bildirildi.

Eyalet Çevre, Arazi ve Parklar Bakanlığının "hassas" kategorisinde sınıflandırdığı boz ayıların sayısının eyalet genelinde 10 bin ila 13 bin civarında olduğu tahmin ediliyor.

Bakanlığa göre, ayılar ürkütülmedikleri ya da yavrularını ve yiyeceklerini korumaya çalışmadıkları sürece, insanlara "nispeten nadir" saldırıyor.

Kaynak: AA
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