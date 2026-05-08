Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, Trump'a, 2010'da Türkiye ile hazırladıkları İran anlaşmasını anlattı

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinde, 2010'da Türkiye ile birlikte hazırladıkları İran'la nükleer anlaşmayı gündeme getirdiğini ve "o anlaşma çerçevesinin bugünkünden daha iyi olduğunu" söyledi.

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, ABD Başkanı Trump ile Beyaz Saray'da basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından ülkesinin Washington'daki büyükelçiliğinde gazetecilere yaptığı açıklamada, görüşmeyi "çok iyi" olarak nitelendirerek özellikle ikili ve ticari ilişkilerin ele alındığı kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Dış politikaya ilişkin değerlendirmelerinde İran gündemine de değinen Lula da Silva, 2010'da Türkiye ile birlikte hazırladıkları İran'la nükleer anlaşma metninin bir nüshasını Trump'a sunduğunu belirterek, "O günkü anlaşma çerçevesi bugünkünden daha iyiydi." dedi.

Lula da Silva, eski ABD Başkanı Barack Obama ve eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'in kendisinden İran'a gitmemesini istediğini ancak itirazlara rağmen Tahran'a gittiğini anlattı.

2010'daki anlaşmayla İran'ı nükleer silah üretmeme konusunda Türkiye ile birlikte ikna ettiklerini belirten Lula da Silva, bunun çok önemli bir adım olduğunu vurgulayarak söz konusu anlaşmayı "çok iyi bir anlaşma" olarak nitelendirdi.

İsrail'in Gazze'de yaptıklarına karşıyım

Öte yandan Lula da Silva, ülkesinin savaşlara karşı bir tutuma sahip olduğunu ve bunu her platformda dile getirdiğini ifade etti.

İsrail'in Gazze'de yaptıklarına karşı olduğunu vurgulayan Brezilya Devlet Başkanı, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin küresel meselelerin çözümünde etkisiz kaldığını ve veto hakkı olan ülkelerin bu statüsü dolayısıyla hiçbir sorunun çözülmediğini kaydetti.

Trump ile Küba konusunu da görüştüğünü dile getiren Lula da Silva, ABD Başkanı'nın "Küba'yı işgal etmeyi düşünmediğini" söylediğini aktardı.

Küba konusunda Brezilya'nın her türlü yardıma hazır olduğunu vurgulayan Lula da Silva, bu konuyu bölge ülkeleri olarak yakından takip ettiklerini ifade etti.

Venezuela konusunda da "savaştan yana olmadıklarını" ve bu konuyla ilgili görüşlerini Trump'la paylaştığını aktaran Lula da Silva, ABD'nin Venezuela'daki sorunun çözüldüğünü düşündüğünü ancak bunun o kadar kolay olmadığını dile getirdi.

Brezilya'ya iyi bir görüşmeyle dönüyorum

Diğer yandan Lula da Silva, Trump ile yaptığı görüşmeden memnun olduğunu ve iyi bir görüşmenin ardından ülkesine döndüğünü söyledi.

ABD-Brezilya ilişkilerine dair umutlu olduğunu kaydeden Lula da Silva, kendilerinin hiçbir ülkenin seçimlerine karışmadığını ve ABD'nin de Brezilya'daki seçim süreçlerine karışacağını düşünmediğini belirtti.

Kaynak: AA / Hakan Çopur
