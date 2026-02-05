Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'dan Gazze için oluşturulan Barış Kuruluna ilişkin açıklama Açıklaması

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Gazze için oluşturulan Barış Kurulunun yönteminde Filistinlilerin olmamasını eleştirerek "(Kurula) Katılmaya hazırız fakat Filistinlilerin masada olması şart." ifadesini kullandı.

Dijital medya kuruluşu UOL'ye açıklamalarda bulunan Lula da Silva, Filistinlilerin temsil edilmesi şartıyla Gazze için oluşturulan Barış Kuruluna destek vermeye hazır olduğunu belirtti.

İsrail'in askeri saldırıları sonucu Gazze'nin maruz kaldığı yıkıma dikkati çeken Lula da Silva, "Önerilen yeniden inşa fikri, Gazze'nin tekrardan inşasından çok bir tatil köyünü andırıyor. Yıkılan evleri, hastaneleri, fırınları, kafeteryaları kimin yeniden inşa edeceğini bilmek istiyorum. Çünkü 75 bin kadın ve çocuğun yaşamı artık geri verilemez." dedi.

Lula da Silva, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştüğünü, Brezilya'nın Gazze için oluşturulan Barış Kuruluna katılmaya büyük ilgi duyduğunu ancak bu süreçte Filistinlilerin mutlaka temsil edilmesi gerektiğini kendisine ilettiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'la, Gazze ile ilgili düşüncelerini paylaştığını dile getiren Lula da Silva, şunları kaydetti:

"Trump'a şunu söyledim: Eğer bu Kurul Gazze'yle ilgilenmek için kuruluyorsa, Brezilya'nın katılmaya büyük ilgisi var. Ancak Filistin hakkında konuşmak üzere bir Kurul oluşturulup da bu yapının yönetiminde tek bir Filistinlinin olmaması tuhaf. Katılmaya hazırız fakat Filistinlilerin masada olması şart."

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Trump, 9 Ekim 2025'te Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuş, ateşkes İsrail hükümetinin onayıyla ertesi gün devreye girmişti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 17 Kasım 2025 tarih ve 2803 sayılı kararıyla, Trump tarafından 29 Eylül 2025'te açıklanan Gazze İhtilafını Sona Erdirmek için Kapsamlı Plan'ı desteklemeyi kararlaştırmıştı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürürken, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, 14 Ocak'ta 20 maddelik Gazze planının ikinci aşamasının başlatıldığını duyurmuştu.

Gazze Şeridi'ni yönetmek için Filistinli teknokratlardan oluşan Gazze Yönetimi Ulusal Komitesinin Ali Şaas başkanlığında oluşturulduğu da açıklanmıştı.

Bu kapsamda, başkanlığını Trump'ın yapacağı Barış Kurulu oluşturulurken, Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Gazze'nin yeniden imarı ve güvenliğinden sorumlu "Barış Kurulu"na kurucu üye olarak davet etmişti.

Yeni yapılanmada "Barış Kurulu", "Barış Yönetim Kurulu" ve "Gazze Yönetim Kurulu" şeklinde 3 ana organ bulunuyor.

İsviçre'nin Davos kasabasında 22 Ocak'ta "Gazze için Barış Kurulu Şartı" imza töreni düzenlenmişti.