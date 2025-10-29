Brezilya'daki Uyuşturucu Operasyonunda 60 Kişi Hayatını Kaybetti

BREZİLYA'nın Rio de Janeiro eyaletindeki uyuşturucu operasyonunda, 4'ü polis 60 kişi hayatını kaybetti.

Rio de Janeiro'da 'Comando Vermelho' adlı suç örgütüne yönelik 2 bin 500 polis, 32 zırhlı araç ve 2 helikopterle operasyon düzenlendiği bildirildi. Yetkililer, operasyon sırasında çıkan çatışmada 4'ü polis olmak üzere 60 kişinin yaşamını yitirdiğini aktardı.

Güvenlik güçlerinin 81 kişiyi gözaltına aldığı ve çok sayıda silahın da ele geçirildiği kaydedildi.