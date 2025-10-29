Haberler

Brezilya'daki Uyuşturucu Operasyonunda 60 Kişi Hayatını Kaybetti

Brezilya'daki Uyuşturucu Operasyonunda 60 Kişi Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Rio de Janeiro'da 'Comando Vermelho' suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 4'ü polis olmak üzere toplam 60 kişi yaşamını yitirdi. Operasyonda 81 kişi gözaltına alındı ve çok sayıda silah ele geçirildi.

BREZİLYA'nın Rio de Janeiro eyaletindeki uyuşturucu operasyonunda, 4'ü polis 60 kişi hayatını kaybetti.

Rio de Janeiro'da 'Comando Vermelho' adlı suç örgütüne yönelik 2 bin 500 polis, 32 zırhlı araç ve 2 helikopterle operasyon düzenlendiği bildirildi. Yetkililer, operasyon sırasında çıkan çatışmada 4'ü polis olmak üzere 60 kişinin yaşamını yitirdiğini aktardı.

Güvenlik güçlerinin 81 kişiyi gözaltına aldığı ve çok sayıda silahın da ele geçirildiği kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
