Brezilya'da Uyuşturucu Operasyonunda 119 Kişi Hayatını Kaybetti

RIO DE Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletindeki uyuşturucu operasyonunda, 4'ü polis 119 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Brezilya polis yetkilileri, operasyonda hayatını kaybedenlerin sayısının 4'ü polis 119'a çıktığını açıkladı.

Polis sözcüsü Felipe Curi, konuya ilişkin düzenlenen basın toplantısında, gözaltına alınan kişi sayısının 113'e yükseldiğini aktardı.

Rio de Janeiro Eyalet Valisi Claudio Castro, yaptığı açıklamada, "Comando Vermelho" adlı suç örgütünün bölgede yayılmasını durdurmayı amaçlayan 2 bin 500 polisin görevlendirildiği operasyon düzenlendiğini belirtti.

Castro, 32 zırhlı araçla desteklenen güvenlik güçlerinin, Rio de Janeiro'nun kuzeyinde yer alan Alemao ve Penha bölgelerine girdiğini kaydetti.

Castro ayrıca, bölge sakinlerine operasyon süresince evlerinden çıkmamaları uyarısında bulundu.