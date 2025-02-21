Brezilya'da otobüsle kamyon çarpıştı: 12 ölü, 21 yaralı

Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde üniversite öğrencilerinin bulunduğu otobüs, Nuporanga yakınlarındaki bir otoyolda kamyonla çarpıştı. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

12 ÖĞRENCİ HAYATINI KAYBETTİ, 21 KİŞİ DE YARALANDI

Yetkililer yaptığı açıklamada, feci kazada 12 üniversite öğrencisinin hayatını kaybettiğini, 21 kişinin de yaralandığını ifade etti. Ölenlerin tamamının Franca Üniversitesi öğrencileri olduğu belirtilirken, yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

3 GÜNLÜK RESMİ YAS İLAN EDİLDİ

Eyalet Valisi Tarcisio de Freitas, 3 günlük resmi yas ilan etti. Ulaştırma Bakanlığı'na göre Brezilya'da 2024 yılında trafik kazalarında 10 binden fazla kişi hayatını kaybetti.