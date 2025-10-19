Brezilya'da Turist Otobüsü Devrildi: 17 Ölü

SAO PAULO, 19 Ekim (Xinhua) -- Brezilya'nın kuzeydoğusundaki Pernambuco eyaletinde cuma günü bir turist otobüsünün devrilmesi sonucu 17 kişi hayatını kaybetti.

Eyalet hükümetinden cumartesi günü yapılan açıklamada, kazanın ardından hastaneye kaldırılan 2 ağır yaralının yaşamını yitirdiği bildirildi.

Federal Karayolu Polisi, otobüsün yanlış yöne saparak yol kenarındaki kayalara çarptığını belirtti. Açıklamada sürücünün aracı yeniden doğru yöne çevirdiği, ancak otobüsün Paranatama ile Saloa belediyelerini birbirine bağlayan yolda bir kum yığınına çarparak devrildiği ifade edildi.

Yetkililer, 30'dan fazla yolcu taşıyan otobüsün geçerli lisansa sahip olduğunu söyledi.

Yerel televizyon görüntülerinde, devrilmiş otobüsün ambulanslar ve kurtarma araçlarıyla çevrili olduğu görüldü. Yerel basına göre, kazanın meydana geldiği otoyol kesimi keskin virajları ve düşük görüş mesafesi nedeniyle kazalara yol açıyor.

Sürücü, ifadesinin alınması için karakola götürüldü.