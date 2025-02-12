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Brezilya'da süpermarkette bir kadının arka cebindeki telefon patladı

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Brezilya'nın Goias kentindeki bir süpermarkette bir kadının, arka cebindeki telefonunun patlaması sonucu yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Brezilya basınında yer alan habere göre, 8 Ocak'ta meydana gelen olay güvenlik kameralarına da yansıdı.
Görüntülerde, kadının eşiyle birlikte süpermarkette yürüdükleri sırada arka cebindeki telefonun aniden patlayarak alev aldığı görüldü. Bir tıp merkezine kaldırılan kadının birinci ve ikinci derece yanıklar nedeniyle tedavi altına alındığı bildirildi.

TELEFON PATLADIKTAN SONRA ALEV TOPUNA DÖNÜŞÜYOR

Yaralı kadının eşi, basına yaptığı açıklamada telefonu bir yıl önce satın aldıklarını ve olayı adli makamlara taşıyacaklarını belirtti. Güvenlik kamerası görüntülerinde, telefonun patladıktan sonra büyük bir aleve dönüştüğü, kadının panikle koştuğu ve eşinin yangını söndürmek için mücadele ettiği anlar yer alıyor.

Brezilya'da süpermarkette bir kadının arka cebindeki telefon patladı
Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
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